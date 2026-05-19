Свыше 8 тысяч жителей Подмосковья записались в кружки онлайн за неделю

На прошлой неделе жители Подмосковья активно пользовались онлайн-услугами на региональном портале госуслуг. Согласно сообщению пресс-службы Мингосуправления региона, более 8,2 тысяч раз была востребована услуга «Запись в кружки и секции», что сделало ее второй по популярности.

Первое место в рейтинге заняла услуга «Выписка из домовой книги», на которую было подано более 13,5 тысяч онлайн-заявлений. Также в список востребованных услуг вошли выдача и замена социальных карт жителя Московской области (более 6,8 тысяч заявок), присвоение адреса (более 3,6 тысяч заявлений) и компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг (более 2,3 тысяч заявлений).

Всего на региональном портале госуслуг доступно более 420 услуг для жителей и бизнеса. Получить их можно и через мобильное приложение «Добродел», но потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.