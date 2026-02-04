Услуги по земле и имуществу в Подмосковье стали еще популярнее

За первый месяц 2026 года жители Подмосковья обратились за услугами по земле и имуществу 16 700 раз. Об этом сообщило Министерство имущественных отношений Московской области.

В регионе активно развивается цифровизация социальных услуг. Внедряются инновационные технологии, которые делают взаимодействие граждан с государственными структурами более удобным и эффективным.

Среди важнейших достижений прошедшего года — создание цифрового ассистента «Добробота» на странице Минимущества регионального портала, внедрение системы автоматического анализа документов, подаваемых онлайн, а также введение уникального сервиса автогенерации схем земельного участка.

«Трансформация сферы земельно-имущественных отношений продолжается. В наступившем 2026 году эта тенденция сохранится и усилится, обеспечив дальнейшее повышение качества цифровых сервисов и улучшение доступности государственных услуг для жителей региона», — подчеркнул министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Наиболее популярной услугой за январь стало перераспределение земель и земельных участков — зафиксировано 4300 обращений. На втором месте — предварительное согласование предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, — 3900 обращений. На третьем месте — услуга по предоставлению земельных участков в аренду без проведения торгов или в собственность за плату без проведения торгов — 2200 заявителей.