Услуги по обращению с ТКО начали оказывать в 9 офисах МФЦ в Подмосковье

В Подмосковье на базе МФЦ запустили предоставление услуг региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Они доступны для жителей девяти округов.

Пилотный проект реализуют на базе Рузского, Сергиево-Посадского и Каширского региональных операторов. Перед началом дачного сезона приоритетом стали территории, где расположено максимальное количество садоводческих некоммерческих товариществ.

«Мы подобрали девять офисов. Они охватывают 60% всех СНТ региона. Со всеми сотрудниками регоператоров мы провели обучение. Наша основная задача — упростить для жителей предоставление услуг по вывозу ТКО», — уточнил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.

За две недели в офисы поступило уже более 200 обращений.

Теперь жители могут проконсультироваться в МФЦ по темам, связанным с обращением с ТКО, заключить договор на оказание соответствующих услуг, получить паспорт СНТ и решить ряд других вопросов.

Услуги уже доступны жителям округов Истра, Мытищи, Ступино, Ленинский, Волоколамский, Дмитровский, Наро-Фоминский, Пушкинский и Сергиево-Посадский. В ближайшее время аналогичную практику внедрят в Одинцове, Коломне, Можайске и Талдоме.