Онлайн-услуга по оформлению градпланов вошла в топ самых популярных в Подмосковье

На прошлой неделе свыше трех тысяч раз воспользовались услугой «Подготовка градостроительных планов земельных участков» на региональном портале. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Градостроительный план земельного участка — это обязательное условие для проведения строительства и реконструкции капитального объекта. Он нужен для подготовки проектной документации, получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию.

Самой популярной услугой на портале стала «Выписка из домовой книги». Ею воспользовались более семнадцати тысяч трехсот раз. На втором месте по популярности — «Запись в кружки и секции», подано более одиннадцати тысяч восьмисот заявлений. Также в топ популярных услуг вошли «Выдача и замена социальных карт жителя МО» (более восьми тысяч трехсот заявок) и «Присвоение адреса» (более четырех тысяч четырехсот заявлений).

На портале госуслуг Подмосковья доступно более четырехсот двадцати услуг для жителей и бизнеса. Получить услуги в электронном виде можно и в мобильном приложении «Добродел», понадобится подтвержденная учетная запись ЕСИА.