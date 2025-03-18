Услуги доул стали доступны в Московском областном центре материнства и детства

Московский областной центр материнства и детства начал сотрудничать с профессиональными доулами. Теперь пациентки могут пригласить на роды профессиональную помощницу. Об этом сообщили в Минздраве региона.

«Несмотря на то, что доулы — не врачи, а скорее специалисты по релаксационным техникам, создающие приятную и добрую атмосферу для появления на свет малышей, наши новые коллеги имеют медицинское образование, что, безусловно, должно помочь во взаимодействии врачей, акушеров и будущей мамы», — уточнила акушер-гинеколог МОНИИАГ Татьяна Забелина.

В ведомстве добавили, что сейчас в институте проводят подготовительные работы по оборудованию палат для размещения женщин, которые хотят рожать в сопровождении доул.