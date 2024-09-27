Услуги БТИ начали оказывать в подмосковных МФЦ

Теперь жители Московской области могут заказать межевой план, технический паспорт, архивные справки о недвижимости и воспользоваться другими услугами Бюро технической инвентаризации (БТИ) в офисах «Мои документы». Это поможет значительно сэкономить время гражданам.

Директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова подчеркнула, что специалисты БТИ теперь принимают посетителей в 56 отделениях региональных многофункциональных центров (МФЦ).

Это создает определенные преимущества для жителей, поскольку все офисы располагают удобной транспортной доступностью и комфортными условиями. Кроме того, в МФЦ расширяется список социально значимых услуг и сервисов.

Филиалы БТИ открыты в 47 городских округах области. Полный список адресов и графиков работы доступен по ссылке.

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