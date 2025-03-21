Услуга по проставлению апостиля на документах появилась в МФЦ Подмосковья

Услугу по проставлению апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за рубеж, ввели в подмосковных МФЦ. Ей могут воспользоваться физические и юридические лица.

Как сообщили в региональном Мингосуправления, для получения услуги необходимо иметь с собой паспорт, квитанцию об оплате госпошлины и сам документ. Для юридических лиц также необходимо иметь доверенность или приказ руководителя.

«Благодаря взаимодействию МФЦ Подмосковья и управления Минюста России по Московской области теперь воспользоваться услугой можно в любом ближайшем подмосковном офисе „Мои Документы“», — сказала директор подмосковного МФЦ Галина Варганова.

Услугу предоставляют в течение 11 рабочих дней. Размер госпошлины составляет 2,5 тысячи рублей.

Найти ближайший МФЦ можно по ссылке.