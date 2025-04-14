Услуга перерасчета за газ появилась в приложении «Добродел» в Подмосковье

Жители Подмосковья могут подать заявку на перерасчёт платы за газ через мобильное приложение «Добродел». Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

Чтобы подать заявку, нужно открыть приложение, перейти в раздел «Услуги» и выбрать «Дом и ЖКХ». Затем следует кликнуть на «Перерасчет размера платы за газ» и заполнить предложенную форму. Ответ придет в личный кабинет в течение пяти рабочих дней.

Подать заявку можно, если, заявители какое-то время не жили в квартире или изменилось количество проживающих. Напомним, «Добродел» — удобное приложение, которое можно скачать в RuStore, AppGallery, Google Play и App Store.