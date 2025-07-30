Условия выплат для молодых семей расширили в Подмосковье

В Подмосковье расширили условия выплаты в 300 тысяч рублей для молодых семей за рождение третьего и последующего ребенка. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в своем Telegram-канале .

Он уточнил, что мера стала доступна для пар с детьми еще в января. За это время ее успели получить свыше 1,3 тысячи семей. Однако изначально по требованию закона и мама, и папа должны были иметь прописку в Подмосковье.

Этот критерий убрали, теперь будет достаточно одного родителя с местом жительства в регионе.

«Благодаря этому количество получателей существенно возрастет. Планируем, что в этом году выплату смогут получить более 4,6 тысячи семей», — указал Брынцалов.

Заполнить заявку на ее получение можно на региональном портале госуслуг Подмосковья.

Напомним, в Московской области действует целый комплекс мер поддержки семей с детьми. Им предоставляют земельные участки, путевки в детские лагеря, подарочные наборы для новорожденных, выплаты, пособия и многое другое.