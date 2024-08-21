Условия проживания семей из Курской области проверят в Лосино-Петровском

В Лосино-Петровском продолжают помогать семьям, приехавшим в муниципалитет из Курской области. На этой неделе комиссия проверит их условия проживания, а также окажет помощь с подготовкой к 1 сентября.

Вопрос поддержки жителей Курской области обсудили на совещании с главой округа. В ближайшие дни специалисты проверят условия размещения таких семей.

Кроме того, им помогут устроить детей в школы города и собрать необходимые вещи к началу нового учебного года. Продолжат работу и пункты приема гуманитарной помощи.

Среди других планов на неделю вручение рюкзаков со школьными принадлежностями первоклассникам из семей участников СВО, проведение встречи с предпринимателями округа, а также проверка качества ремонта котельной и теплотрассы в деревне Мизиново.

На совещании отметили, что в Лосино-Петровском продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду. Сейчас специалисты восстанавливают теплоизоляцию и устраняют прорывы в канализации.

«На прошлой неделе поручил сотрудникам МБУ „Городское хозяйство“ выявить места ненадлежащего содержания. Основными проблемами стали: смет вдоль дорог, скопление воды после ливней, мусор на газоне. Поручил устранить все проблемы и разработать план по содержанию территории на 2025 год», — добавил глава Лосино-Петровского городского округа Сергей Джеглав.

Еще одной темой обсуждения стала работа народной дружины «Созвездие». В ней трудятся 23 человека. Глава муниципалитета заявил, что в округе планируют искать дополнительное финансирование для поддержки дружинников.

В заключение жителям напомнили о том, что День города Лосино-Петровский отметят 14 сентября. Подробная информация скоро появится в официальной группе администрации.

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