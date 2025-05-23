Условия переселения из аварийного жилья улучшили в Балашихе

В Балашихе продолжается реализация программы переселения жителей из аварийных домов, начатая 1 января 2024 года. На одной из встреч с гражданами было объявлено, что стоимость жилищного сертификата увеличена до 174 839 рублей за квадратный метр, что значительно выше прежней суммы в 130 185 рублей.

Эти сертификаты можно использовать для покупки жилья у застройщиков, с которыми заключены соглашения, либо для внесения первоначального взноса по ипотечному кредиту.

Программа предусматривает предоставление каждому собственнику аварийного жилья сертификата, позволяющего самостоятельно выбрать и приобрести новую квартиру. Для участия необходимо подать заявление в администрацию городского округа в период с 1 июня по 1 августа 2025 года. До 1 сентября 2025 года администрация оформит соглашения о выкупе старого жилья и предоставлении сертификата. После этого собственнику дается время до 1 октября 2025 года для заключения договора на покупку нового жилья.

Подача заявления и необходимых документов осуществляется лично. За дополнительной информацией и консультациями можно обратиться в управление строительного комплекса администрации Балашихи по адресу: шоссе Энтузиастов, 7/1. Прием проводится по вторникам с 9:00 до 18:00 с перерывом с 13:00 до 14:00.