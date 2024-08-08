Условия для занятий спортом улучшат в поселке совхоза «Буденновец»

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского г.о.

Спортивный комплекс «Буденновец» в поселке одноименного совхоза посетил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный. Он поручил улучшить условия для занятий спортом местных жителей.

Главе Дмитрова рассказали о том, что в комплексе «Буденновец» занимаются игровыми видами спорта, единоборствами и силовой подготовкой. Здесь работают несколько секций, в том числе по рукопашному бою и общефизической подготовке.

Пользуется популярностью и тренажерный зал. В основном, в него приходит молодежь. А жители почтенного возраста занимаются здесь по программам «Активное долголетие» и «Добрый час».

В комплексе есть конюшня и площадки для выездки и конкура. В секции по конному спорту занимаются иппотерапией с детьми из реабилитационных центров.

«Одной из важнейших задач для муниципалитета является сохранение и развитие доступного спорта. Важно, чтобы жителям любого населенного пункта нашего округа было удобно заниматься физкультурой и спортом недалеко от дома», — прокомментировал глава муниципалитета Илья Поночевный.

После осмотра комплекса глава Дмитрова поручил улучшить условия для спортсменов генеральному директору «Центра развития физической культуры, спорта и отдыха» Анастасии Малаховой и исполняющей обязанности начальника Управления физической культуры и спорта администрации округа Анне Стародубовой.

Отметим, что комплекс поселка входит в муниципальный «Центр развития физической культуры, спорта и отдыха».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

«Женька упертый!» Стали известны последние новости о состоянии раненого Поддубного

Бои с ВСУ в Курской области. Какие цели преследует Украина

Военкор Евгений Поддубный выжил после атаки дрона ВСУ. Что известно к этому часу

«Проскочили под дымом и гнали изо всех сил». Житель Суджи рассказал об отъезде в Курск

Все выключено. Почему турецкие отели собираются отказаться от all inclusive

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте