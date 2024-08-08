Условия для занятий спортом улучшат в поселке совхоза «Буденновец»

Спортивный комплекс «Буденновец» в поселке одноименного совхоза посетил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный. Он поручил улучшить условия для занятий спортом местных жителей.

Главе Дмитрова рассказали о том, что в комплексе «Буденновец» занимаются игровыми видами спорта, единоборствами и силовой подготовкой. Здесь работают несколько секций, в том числе по рукопашному бою и общефизической подготовке.

Пользуется популярностью и тренажерный зал. В основном, в него приходит молодежь. А жители почтенного возраста занимаются здесь по программам «Активное долголетие» и «Добрый час».

В комплексе есть конюшня и площадки для выездки и конкура. В секции по конному спорту занимаются иппотерапией с детьми из реабилитационных центров.

«Одной из важнейших задач для муниципалитета является сохранение и развитие доступного спорта. Важно, чтобы жителям любого населенного пункта нашего округа было удобно заниматься физкультурой и спортом недалеко от дома», — прокомментировал глава муниципалитета Илья Поночевный.

После осмотра комплекса глава Дмитрова поручил улучшить условия для спортсменов генеральному директору «Центра развития физической культуры, спорта и отдыха» Анастасии Малаховой и исполняющей обязанности начальника Управления физической культуры и спорта администрации округа Анне Стародубовой.

Отметим, что комплекс поселка входит в муниципальный «Центр развития физической культуры, спорта и отдыха».

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