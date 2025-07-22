Условия для маломобильных граждан проверили в  парке Солнечногорска

В Солнечногорске проведена проверка доступности территории городского парка и пляжной зоны для людей с ограниченными возможностями. В осмотре приняли участие председатель местного отделения Всероссийского общества инвалидов Лариса Альбицкая, сотрудники управления культуры и отдела социального развития администрации округа.

По итогам проверки было отмечено, что в парке созданы благоприятные условия для комфортного и доступного отдыха граждан с ограниченными возможностями здоровья. В частности, входные группы и пешеходные дорожки обеспечивают свободное передвижение по всей территории парка, а также доступ к местам проведения массовых мероприятий и площадкам для досуга, таким как зоны для игры в настольный теннис и шахматы.

В 2025 году на пляже был установлен специальный пандус, облегчающий доступ к воде для маломобильных граждан.

Кроме того, участники проверки обратили внимание на состояние санитарно-гигиенических помещений, три из которых оборудованы пандусами, а также на наличие двух парковочных мест, обозначенных дорожными знаками «Инвалид».

«В парке мы предусмотрели условия для беспрепятственного передвижения и отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья. При осмотре отметили отдельные вопросы, по ним проведем точечную доработку. Спасибо Всероссийскому обществу инвалидов за содействие, вместе мы делаем округ доступнее», — рассказал заместитель главы городского округа Максим Барков.

Следующая проверка планируется в отделениях банков и торговых объектах, расположенных на территории округа.