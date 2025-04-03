Усиленные меры безопасности примут во время Пасхи в Одинцовском округе

Жители Одинцова по традиции широко отметят такие праздники, как Пасха, Красная Горка и Троица. Органы внутренних дел в этот период примут особые меры предосторожности, чтобы обеспечить горожанам и гостям округа комфортный и безопасный отдых.

Во всех храмах округа запланировали богослужения, в том числе ночные, и за безопасностью вблизи них будут следить сотрудники полиции. Поток людей в темное время суток увеличится, поэтому работники правоохранительных органов напоминают о том, как важно соблюдать бдительность и спокойное поведение. Все это поможет избежать неприятных ситуаций.

При обнаружении подозрительных предметов, людей или автомобилей следует незамедлительно сообщить об этом полиции. Сделать это можно, обратившись к ближайшему патрулю или позвонив в дежурную часть Управления Министерства внутренних дел России по Одинцовскому округу по телефонам: 8 (495) 593-10-62 или 8 (495) 593-20-65.