Ущерб от свалки в деревне Сапроново возместят по требованию Минэкологии

«Владелец участка, зарегистрированный в Москве, не обеспечил контроль за своими землями, в результате чего там появилась незаконная свалка. Ущерб, нанесенный почвам, составил почти 810 тысяч рублей», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Суд вынес решение удовлетворить требования Минэкологии. Это уже третий процесс по делу о свалке в Сапронове. Два предыдущих иска о возмещении ущерба поданы и выиграны в отношении других собственников земли, допустивших незаконное размещение отходов. Общий ущерб превышает два миллиона рублей.

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