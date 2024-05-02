Ущерб от свалки в деревне Коробово оценили в 19 миллионов рублей | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 14:09 Ущерб от свалки в деревне Коробово оценили в 19 миллионов рублей Фото Минэкологии МО.

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Минэкологии Подмосковья обратилось в суд по делу о незаконном складировании строительных отходов в Ленинском городском округе. Ущерб от свалки в деревне Коробово оценили в 19 миллионов рублей.

Участок, на котором складировали стройотходы, принадлежит индивидуальной предпринимательнице из Москвы.

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«Она не обеспечила контроль за состоянием своих земель. В результате нанесен ущерб, превысивший 19 миллионов рублей. Мы будем настаивать на возмещении этой суммы. Хозяйке участка также объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Ранее Видновский городской суд удовлетворил исковые требования Минэкологии Подмосковья о взыскании 26-миллионного ущерба с еще одного собственника земельного участка в деревне Коробово.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности борьбы с выбросом мусора в неположенных местах.

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