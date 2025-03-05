Ущерб от незаконных свалок возместят в Одинцове по решению суда

Минэкологии Подмосковья выявило незаконные свалки в Одинцовском округе. Арбитражный суд региона удовлетворил иск ведомства и вынес решение о взыскании суммы ущерба с нарушителей.

Свалки обнаружили на землях, которые принадлежат Одинцовскому электротехническому заводу и УК «Михайловский». Компаниям вынесли предостережения, но они не выполнили требования.

Почвам был нанесен ущерб, который в Минэкологии оценили в 18 миллионов рублей. Завод просил заменить денежную компенсацию на проведение восстановительных работ, но суд отклонил ходатайство.