Ущерб от незаконных свалок возместят в Одинцове по решению суда
Минэкологии Подмосковья выявило незаконные свалки в Одинцовском округе. Арбитражный суд региона удовлетворил иск ведомства и вынес решение о взыскании суммы ущерба с нарушителей.
Свалки обнаружили на землях, которые принадлежат Одинцовскому электротехническому заводу и УК «Михайловский». Компаниям вынесли предостережения, но они не выполнили требования.
Почвам был нанесен ущерб, который в Минэкологии оценили в 18 миллионов рублей. Завод просил заменить денежную компенсацию на проведение восстановительных работ, но суд отклонил ходатайство.
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