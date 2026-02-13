Усадебные парки Подмосковья: как сохранить наследие и привлечь туристов

12 февраля в московском кинотеатре «Иллюзион» состоялся IV международный форум Ru.Локация «Архитектура наследия». Среди участников были общественные деятели, представители СМИ, архитекторы, дизайнеры и креативные продюсеры. Директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева приняла участие в форуме по приглашению Министерства культуры и туризма Московской области.

Ксения Петровна выступила на сессии «Инвестиции в историю: усадебный и сельский ренессанс» и рассказала о том, как можно сохранить культурное наследие и при этом предложить современные услуги и мероприятия. Она привела в пример парк усадьбы Кривякино в Воскресенске, Городской парк Чехова и усадьбу «Лопасня-Зачатьевское», Раменский городской парк и парк усадьбы «Захарово» в Одинцовском городском округе.

«Усадебные парки не теряют культурной идентичности и остаются привлекательными для посетителей за счет комплексной работы по внедрению Культурного кода в событийную программу и развитию единой сетки мероприятий, а также создания развитой инфраструктуры и единого фирменного стиля в оформлении территории, афиш, сувенирной продукции. Все это формирует устойчивый бренд и позволяет привлекать разновозрастную аудиторию, делать усадебные парки современными центрами событийного туризма, не теряющими свою аутентичность», — отметила Ксения Васильева.

Также в сессии участвовали Мария Нащокина — доктор искусствоведения, академик РААСН, главный научный сотрудник Отдела Монументального искусства и архитектуры НИИ РАХ, учредитель Общества изучения русской усадьбы; Мария Кравченко — автор проекта Old Russia with Masha на радио «Серебряный дождь», совладелица Дома Легкодумова в деревне Пустынь (Костромская область), руководитель Департамента внешних коммуникаций Технопарка «Сколково»; Дмитрий Черепков — основатель экопарка «Ясно поле» и компании «Wonderdom — 3D печать удивительных домов».

Специальными гостями программы в 2026 году станут Али Муссаевич Узденов — общественный деятель, меценат, продюсер, управляющий партнер АФК «Система»; Софико Шеварднадзе — автор и ведущая ток-шоу «Просто о сложном» на платформе Яндекс и интеллектуального проекта «Вызов Софико».