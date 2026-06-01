«Усадебные каникулы» в музее-заповеднике «Горки Ленинские»: погружение в историю и культуру

1 июня в Детском культурно-просветительском центре «Лампа» Государственного исторического музея-заповедника «Горки Ленинские» начнется проект «Усадебные каникулы». Участники смогут варить варенье, играть в триктрак, рисовать на пленэре, писать чернилами, узнавать основы инженерии и энергетики, учиться отличать модерн от барокко и многое другое.

Проект предназначен для детей 6–12 лет. С понедельника по пятницу ребят ждут лабораторные, творческие и игровые форматы, которые вовлекают и пробуждают исследовательский интерес. Программа предполагает изучение усадебной архитектуры, занятия живописью, уроки каллиграфии и фотоискусства, старинные игры, журфиксы и вернисажи.

«Одна из наших целей — сформировать у детей эмоциональную и интеллектуальную связь с культурным наследием, превратив историческую среду музея-заповедника в пространство для междисциплинарного исследования и творческого эксперимента», — рассказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

За время «Усадебных каникул» дети проникнут в самые тайные уголки музея-заповедника, в том числе в закрытые для остальных посетителей локации, такие как Кинодеревня и конюшня.

