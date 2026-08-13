Усадьбу XVIII века в Коломне восстановят с привлечением инвестора

ДОМ.РФ объявил конкурс на приобретение объекта культурного наследия федерального значения — усадебного дома купца Ивана Мещанинова, построенного во второй половине XVIII века. Лот включает здание площадью 303 квадратных метра на продажу и земельный участок площадью 0,28 гектара в аренду. Новый собственник сможет открыть выставочное пространство или творческую мастерскую. Заявки на участие в торгах принимаются до 14 сентября.

Объект находится в селе Лукерьино, недалеко от мемориала Великой Отечественной войны. Рядом расположена жилая застройка, отделение почты, а также сельская котельная. Поблизости есть небольшой торговый центр с продуктовым магазином и остановка общественного транспорта «Лукерьино». Выезд на трассу «Обход Коломны» — в 1,4 километра, расстояние до Коломенского кремля составляет 8,6 километра, до МКАД — 96 километров.

Главный дом усадьбы развернут парадным фасадом к системе прудов на реке Виленка, которые остались от липового парка. Это единственная сохранившаяся постройка усадьбы в стиле барокко.

Мещанинов приобрел село Лукерьино в 1754 году и основал здесь суконное производство, а усадьбу заложил чуть позже. Главный дом имел анфиладную планировку и представляет историческую ценность как образец купеческого барокко второй половины XVIII века. В 1930–1940-х годах в здании размещалась сельская школа.

Дом находится в неудовлетворительном состоянии. Победитель конкурса обязан провести реставрацию и работы по сохранению объекта, а также выполнять требования по его содержанию и использованию. Срок исполнения условий конкурса — семь лет, при этом работы по сохранению должны быть завершены до конца 2029 года.