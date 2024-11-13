Усадьбу «Васино» отремонтируют в Чехове

Главный дом усадьбы «Васино» реализуют на торгах в Чехове. Победитель аукциона получит здание в аренду и проведет реконструкцию.

Площадь здания составляет 487 тысяч квадратных метров, она находится в деревне Васино и является памятником деревянного классицизма и объектом культурного наследия федерального значения.

Усадьбу реализуют на торгах с начальной ценой один рубль. Один шаг конкурса составит 1,4 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе будут принимать до 12 декабря.

Победитель получит здание в аренду для проведения восстановительных работ. На период ремонта плата составит один рубль в год.

Главное условие конкурса — победитель должен разработать проект по сохранению объекта культурного наследия, включающий реставрацию. Срок выполнения работ составит семь лет. По окончании реконструкции победитель сможет выкупить земельный участок.