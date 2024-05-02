Усадьбу «Успенское» в Одинцове взяли под госохрану | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 13:43 Усадьбу «Успенское» в Одинцове взяли под госохрану Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

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Объект культурного наследия регионального значения — усадьбу Сергея Тимофеевича Морозова «Успенское» в Одинцовском округе взяли под охрану. Соответствующее распоряжение опубликовало Главное управление культурного наследия Московской области.

Главный дом усадьбы «Успенское» расположен в центре парка на высоком холме рядом с Москвой-рекой. Классическое здание было построено во второй трети 19 века и затем перестроено архитектором Петром Самойловичем Бойцовым.

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Хозяином имения в 1980-х годах был Сергей Морозов, брат знаменитого мецената Саввы Морозова. Он покровительствовал художнику Исааку Левитану и даже брал у него уроки живописи. Вместе с художником усадьбу посещал Антон Павлович Чехов.

После революции имущество Морозовых национализировали, а в усадьбе в разные годы размещались детский дом, школа, военный госпиталь и институт коневодства. Сейчас уникальное здание находится под охраной государства.

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