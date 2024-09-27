Усадьбу Суханово в Ленинском округе отреставрируют по решению суда

С иском в суд обратилось Главное управление культурного наследия региона. В начале текущего года при выездном обследовании памятника архитектуры обнаружили нарушения охранных обязательств по проведению проектно-реставрационных работ. Судебная инстанция постановила, что исковые требования должны быть удовлетворены в полном объеме.

На территории усадьбы есть старинный парк и каскады прудов. Сохранились архитектурные строения начала XIX века, в том числе фамильная усыпальница князей Волконских. Краеведы проводят в этом историческом месте экскурсии, а местные жители и гости города с удовольствием гуляют по живописным аллеям.

В 2023 году в Суханово провели консервацию храма-мавзолея Волконских. На этом объекте культурного наследия расчистили фасады и выполнили герметизацию кровли.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».