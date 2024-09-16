Усадьбу Шапошниковых в Коломне внесли в перечень охраняемых объектов

Объект культурного наследия — жилой дом расположен на улице Савельича в историческом центре Коломны.

Кирпичное двухэтажное здание 19 века — бывший главный дом городской усадьбы, которой до революции 1917 года владели купцы Шапошниковы. В усадьбе находились также одноэтажный кирпичный флигель и деревянные хозяйственные постройки. В советское время дом национализировали и приспособили под квартиры.

В ведомстве отметили, что утверждение предмета охраны объекта культурного наследия позволит сохранить историческое здание.

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