Усадьбу Шапошниковых в Коломне внесли в перечень охраняемых объектов

Главное управление культурного наследия Московской области внесло в перечень объектов охраны регионального значения усадьбу Шапошниковых. Главный дом архитектурного ансамбля построили в период с 1830–1840 годы.
Объект культурного наследия — жилой дом расположен на улице Савельича в историческом центре Коломны.
Кирпичное двухэтажное здание 19 века — бывший главный дом городской усадьбы, которой до революции 1917 года владели купцы Шапошниковы. В усадьбе находились также одноэтажный кирпичный флигель и деревянные хозяйственные постройки. В советское время дом национализировали и приспособили под квартиры.
В ведомстве отметили, что утверждение предмета охраны объекта культурного наследия позволит сохранить историческое здание.