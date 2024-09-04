Усадьбу Петровское-Дальнее в Красногорске внесли в перечень охраняемых объектов

Фото: Главное управление культурного наследия Московской области

Главное управление культурного наследия Московской области внесло в перечень охраняемых объектов Усадьбу Петровское-Дальнее — Служебный корпус в селе Петрово-Дальнее под Красногорском. Комплекс зданий начали строить в 16 веке, а новые постройки на территории имения появлялись вплоть до 18 века.

Центральное место в композиции комплекса занимает парадный двор усадьбы, состоявши из конного двора и корпусов служб. В начале 19 века главный усадебный дом выстроили заново — возвели небольшой зимний дом, оранжереи, оформили пейзажный парк.

В советское время в главном доме усадьбы был санаторий, а хозяйственные постройки передали Институту инфекционных болезней.

Утверждение предмета охраны объекта культурного наследия позволит сохранить историческое здание.

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