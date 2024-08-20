Усадьбу Пехра-Яковлевское благоустроят в Балашихе
Жители городского округа Балашиха попросили администрацию благоустроить территорию усадьбы Пехра-Яковлевское. Представители муниципалитета вместе с активными жителями запланировали создание лесопарковой зоны возле памятника культуры.
Создание комфортной лесопарковой зоны вокруг усадьбы Пехра-Яковлевское жители округа обсудили на приеме у заместителя главы Балашихи Дмитрия Варнавского. Активисты попросили установить там дополнительные урны и лавочки, обустроить велосипедные и пешеходные дорожки. Также подняли вопрос о сохранении исторических деревьев и поддержке экосистемы усадьбы.
«Важно сохранить уникальный природный ландшафт, создать условия для комфортного отдыха, а также поддерживать историческую ценность усадьбы Пехра-Яковлевское. Мы будем работать вместе с жителями, чтобы привести эту территорию в порядок и сделать ее украшением Балашихи», — сказал Варнавский.
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