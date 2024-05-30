Усадьбу Николо-Прозоровское отреставрируют к 2028 году

Усадьбы Николо-Прозоровское в городском округе Мытищи отреставрируют. Работы пройдут с 2026 по 2028 год.

Впервые усадьба упоминается в 1548 году. Усадебный дом в стиле позднего барокко появился здесь только в XIX веке. В разное время здесь жили Владимир Оболенский, Никита Захарин-Юрьев, князья Прозоровские, промышленник Франц Рабенек, купеческие династии Сычевых и Ребушинских. После революции усадьбу переделали в дом отдыха, который закрыли в 1988 году.

«Сегодня данный объект федерального значения находится под охраной. Его постепенно приводят в порядок. Мы надеемся, что через несколько лет Николово-Прозоровское предстанет перед нами в первозданной красе», — отметил краевед, автор книги «10 маршрутов по Мытищам» Сергей Егоров.

По информации Главного управления культурного наследия Московской области, в 2026–2028 годах в усадьбе пройдет реставрация. Уже выданы разрешения на научно-исследовательские и изыскательские работы на главный дом, два флигеля и парк.

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