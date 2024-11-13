Усадьбу-музей в Лыткарине расширят за счет сноса ветхого здания

Вместо разрушившегося здания детского сада в Лыткарине благоустроят сквер для жителей. Он станет частью музея-усадьбы.

Общая площадь заброшенного участка составляет около трех тысяч квадратных метров. 20 лет за зданием никто не следил.

«Работы по сносу начались четвертого ноября, закончить все работы по сносу-вывозу планируем до конца ноября 2024 года На этом месте будет разбит сквер, который станет естественным продолжением сквера возле музея. Работы по благоустройству с завершением также в 2025 году», — отметил начальник отдела архитектуры, градостроительства и инвестиционной политики городского округа. Лыткарино Алексей Артемов.

Здание сносят по программе «Архитектура и градостроительство» за счет муниципального бюджета. За демонтажом должно последовать благоустройство.