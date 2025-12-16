Усадьбу Медное-Власово передали в собственность Лосино-Петровского округа

Муниципалитеты Подмосковья в 2025 году получили право активно вовлекать неиспользуемые областные объекты в хозяйственный оборот. Земельный участок с уникальным архитектурным ансамблем официально перешел в собственность Лосино-Петровского округа.

Усадьба Медное-Власово представляет собой объект культурного наследия регионального значения, в который входят главный дом конца XVIII — начала XIX веков, три заводских корпуса середины XIX века и флигель.

В 1822 году купец Андрей Савельев основал на мызе Власово медно-латунный завод. Работали водяные молоты, производили листовую медь, латунь, предметы обихода — тазы, котлы, подносы. Завод стал градообразующим и дал поселению его уникальное имя — Медное-Власово. Позже усадьбой владели успешные шелковые фабриканты братья Соловьевы, которые построили здесь каменный дом с колоннами. Большинство этих построек, хоть и обветшавших, чудом сохранилось до наших дней.

«Усадьба Медное-Власово — это не просто живописная территория с видом на реку Воря. Это наше наследие, жемчужина Лосино-Петровского округа, которая теперь будет сохранена и восстановлена для всех нас и будущих поколений», — отметил глава муниципалитета Сергей Джеглав.

Уже начались необходимые работы по содержанию территории, в том числе гидротехнических сооружений с привлечением специалистов-водолазов. Найден инвестор, который готов приступить к разработке проектов реставрации зданий и комплексного благоустройства территории усадьбы.

«Переход усадьбы в муниципальную собственность — наша возможность дать этому месту новую жизнь как культурному, историческому и туристическому центру притяжения нашего округа», — подчеркнул Сергей Джеглав.