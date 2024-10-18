Усадьбу Кузнецова в Долгопрудном внесли в перечень охраняемых объектов

Главное управление культурного наследия Московской области внесло усадьбу Кузнецова в перечень особо охраняемых объектов регионального значения. Архитектурный ансамбль с главным зданием, парком и историческими постройками расположены в Долгопрудном.

Как рассказали в ведомстве, на сегодняшний день от усадьбы сохранились главный дом, практически разрушенное кирпичное здание английских конюшен и фрагменты рядовых и аллейных посадок лип и девственниц, которым от 130 до 250 лет.

К сожалению, не сохранились плодовый сад, парк, беседки, фонтаны, оранжерея, пруд, скотные дворы, ипподром с наблюдательной вышкой и другие постройки.

В 1934 году началось строительство канала имени Москвы, который перерезал историческое течение реки Клязьмы и часть бывших усадебных земель затопило.

Во втором половине XX века на территории усадьбы Московский камнеобрабатывающий комбинат разместил главном доме профилакторий для работников.

В начале XXI века снесли оставшиеся исторические постройки, а главный усадебный дом забросили.

Ведомстве подчеркнули, что утверждение предмета охраны объекта культурного наследия позволит сохранить ансамбль усадьбы с парком и историческими постройками, а также приспособить их для современного использования.

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