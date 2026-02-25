Усадьбу Гаврюхина в Коломне отреставрируют по программе «Недвижимость за рубль»

Усадьбу Гаврюхина на улице Левшина в Коломне сдали в аренду с условием обязательной реставрации. Инсевтор приведет здание в порядок в течение семи лет.

Усадьбу сдали в аренду в ходе торгов в рамках программы «Недвижимость за рубль». Общая площадь здания — 493 квадратных метра. Инвестор обязался провести полную реставрацию архитектурного комплекса.

«Передача исторических объектов в аренду за рубль способствует восстановлению культурного наследия региона и привлечению инвестиций. Эта мера позволит вернуть исторические памятники в активный культурный и экономический оборот, способствуя развитию туризма и созданию новых рабочих мест», — сказал глава регионального Минимущества Тихон Фирсов.

Присоединиться к программе могут предприниматели и физические лица. Подать заявку можно онлайн.

«Для участия в программе у заявителей не должно быть задолженностей по заработной плате и налогам, заявители не должны находиться в стадии банкротства. Еще одним требованием является отсутствие мер принудительного взыскания задолженности», — пояснили в ведомстве.