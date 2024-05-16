Усадьбу Эйлера в Волоколамске отреставрируют в 2024 году | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 12:46 Усадьбу Эйлера в Волоколамске отреставрируют в 2024 году Главное управление культурного наследия Московской области

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Главное управление культурного наследия Московской области выдало разрешение на реставрацию усадьбы Эйлера в Волоколамске. Церковь Скорбящей Божьей Матери XVIII века признана памятником архитектуры и охраняется государством.

Как рассказали в ведомстве, специалисты отреставрируют фасад и старинные фрески в церкви.

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Церковь Скорбящей Божьей Матери в усадьбе Эйлера построили на месте построенной ранее деревянной. Ее освятили в 1767 году, а 1802 году церковь украсила цилиндрическая двухъярусная колокольня. После реконструкции в 1882 году боковые приделы храма объединили, под южную часть пристройки поместили фамильный склеп владельцев имения Эйлеров.

В 1894 году архитектор Родионов заключил, что постройка находится в аварийном состоянии и стилистически не соответствует храму. Тогда по просьбам верующих колокольню решили перестроить.

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