Усадьбу «Чернышевых-Зотовых» благоустроили в Лыткарине

В округе завершены масштабные работы по благоустройству территории, прилегающей к исторической усадьбе «Чернышевых-Зотовых». Преобразования стали возможны благодаря реализации комплексного проекта, целью которого было создание пространства, сочетающего историческое наследие с современными элементами благоустройства.

Проект стал ответом на запрос местных жителей, обращавшихся на портал «Добродел» с просьбой о сносе двухэтажного здания, находившегося на территории усадьбы. Здание было демонтировано в декабре 2024 года, открыв пространство для создания нового парка.

«В работе с объектами культурного наследия ключевым является соблюдение законодательных норм, регулирующих деятельность в сфере охраны памятников истории и культуры. При благоустройстве территорий, имеющих историческую ценность, мы всегда учитываем мнения общественности, профессиональных экспертов и специалистов в области культурного наследия. Мы тщательно анализируем, как новые решения интегрируются в историческую среду. В этом году мы завершили благоустройство парка возле усадьбы Чернышевых-Зотовых, расположенной на месте бывших владений Чудова монастыря. Создано современное пространство, предлагающее зоны для отдыха, а также установлен бюст графа Николая Зотова», — сообщил заместитель председателя Правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Новый парк был интегрирован с историческим зданием усадьбы, соединив старую и новую части лестничными переходами. В ходе работ была полностью восстановлена историческая планировка территории. Уложены новые дорожные покрытия и установлены малые архитектурные формы. Проведено комплексное озеленение: высажены кустарники, деревья и разбиты цветники. Кроме того, была обустроена детская площадка и установлены ограждения по периметру.