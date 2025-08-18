Усадьбу Барятинских реконструируют в Лыткарине в следующем году

В округе ведется реконструкция усадьбы князей Барятинских, расположенной в шестом микрорайоне. Архитектурный памятник, имеющий богатую историю, готовится к новому этапу, преобразившись к 2026 году в гостиничный комплекс, сохранив при этом свой исторический облик.

На объекте ведутся ремонтные работы как внутри здания, так и на прилегающей территории. Для обеспечения комфорта и современных стандартов функционирования гостиницы прокладываются новые кабельные линии и монтируется котельная.

В тепловом пункте уже установлены три котла по 65 Вт каждый, обеспечивающих отопление всего здания. Также завершен монтаж металлического ограждения.

В интерьере будущего отеля будут сохранены колонны и пилястры, являющиеся неотъемлемой частью архитектурного стиля усадьбы. Отделка внутри будет выполнена в светлых тонах. Следующим этапом станет покраска фасада здания. Завершение черновой отделки запланировано к концу этого года. В 2026 году, после завершения всех работ по благоустройству и оснащению, усадьба Барятинских распахнет свои двери в качестве гостиницы.