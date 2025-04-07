Усадьба «Васильевское» в Одинцове откроется для посетителей с 19 апреля по 17 мая

В этом году исполняется 180 лет с момента, когда усадьба «Васильевское», расположенная на Марьиной горе вдоль Москвы-реки, перешла во владение знаменитого княжеского рода Щербатовых. Это место откроет двери для посетителей в Дни культурного наследия с 19 апреля по 17 мая.

Усадьба «Васильевское» — это архитектурный ансамбль, который создали в 1881 году по проекту архитектора Петра Бойцова. Объект стал важным культурным символом Одинцовского округа и памятником архитектуры регионального значения.

Сейчас усадьба находится на территории Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр реабилитации». Это ограничивает свободный доступ для посещения. Однако благодаря соглашению между Центром и Главным управлением культурного наследия Московской области, в этом году все желающие смогут бесплатно посетить этот исторический объект в специально установленные дни.

Дни открытых дверей пройдут с 19 апреля по 17 мая. Эти даты приурочили к Дням исторического и культурного наследия Московской области. Посетители получат возможность познакомиться с архитектурным памятником, который принадлежал одной из самых влиятельных семей Российской империи, а также смогут насладиться видами древнего ландшафта Москвы-реки.