Усадьба Лопасня‑Зачатьевское в Чехове получила статус исторического памятника

Усадьба Лопасня-Зачатьевское и окружающие ее территории получили статус объединенной зоны охраны в округе. Соответствующее постановление утвердило правительство Московской области.

Например, под защиту попали, храм Анны Праведной Зачатия, парк и каскад прудов, здание конюшен, а также другие исторические постройки этого места.

Создание этой зоны охватывает обширные территории вокруг усадьбы, включая районы исторических населенных пунктов, которые со временем стали частью Чехова. Новые изменения ограничат строительство и другие виды деятельности, которые могут угрожать сохранности объектов культурного наследия.

Желающие могут ознакомиться с историей усадьбы Лопасня-Зачатьевское в музейных экспозициях, где представлены связи владельцев с нашими известными людьми той эпохи. Отметим, что важной частью комплекса является храм Анны Праведной Зачатия с некрополем, где покоятся потомки поэта Александра Сергеевича Пушкина.