Усадьба Кривякино в Воскресенске признана второй среди лучших парков отдыха Подмосковья

По итогам мониторинга развития парков культуры и отдыха в Московской области за первый квартал 2026 года парк усадьбы Кривякино набрал 82,41 процента, заняв второе место среди 133 парков муниципалитетов Подмосковья.

Таким образом, городской округ Воскресенск находится в «зеленой зоне» по данному показателю. Показатель «Развитие парков культуры и отдыха» — это ключевой критерий эффективности муниципальных образований, оцениваемый Министерством благоустройства Московской области. Он отражает уровень благоустройства зон отдыха, посещаемость и качество проведения мероприятий.

Парки городского округа Воскресенск пользуются популярностью как у жителей, так и у гостей города, которые приходят сюда гулять, заниматься спортом, проводить время с семьей и встречаться с друзьями. В парке усадьбы Кривякино и парке культуры и отдыха «Москворецкий» для посетителей всех возрастов проходят разнообразные развлекательные мероприятия на открытом воздухе, экскурсии и культурные программы.