Усадьба «Горки Ленинские» примет участие во всероссийском театральном проекте

Музей-заповедник «Горки Ленинские» примет участие во Всероссийском проекте «Театр в усадьбах». Великолукский драматический театр 5 апреля представит там спектакль «Капитанская дочка».
Спектакль «Капитанская дочка» по исторической повести Александра Пушкина начнется в 16.00. Постановку могут посетить жители старше 12 лет.
Напомним, проект действует в России уже четвертый год.
«Зрителям особенно важно знать, что все спектакли „Театра в усадьбах“ создаются или специально адаптируются для показа в пространствах, сохраняющих свою культурно-историческую ценность», — рассказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.
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