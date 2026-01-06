Усадьба Горенки приглашает жителей Балашихи на праздничные экскурсии

Жители и гости Балашихи могут посетить одну из крупнейших подмосковных усадеб, которая когда-то принадлежала знатным родам Разумовских и Долгоруковых. Сейчас в усадьбе идут активные реставрационные работы. С февраля 2022 года привели в порядок территорию и исторический грот. В самом дворце почти завершено восстановление нескольких парадных залов, включая Малую Мраморную гостиную и бальный зал.

Зимой усадьба выглядит особенно величественно: белокаменные флигели, колоннады и аллеи в снегу создают атмосферу прошлых веков. Экскурсии будут проходить в определенные дни: с 5 по 9 января в 12:00 и 14:00, 10 января в 11:00 и 13:00, 11 января в 12:00 и 14:00. Усадьба находится в Балашихе по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 6, корпус 8. Для записи нужно позвонить по телефону +7‑930‑928‑97‑76 или оставить заявку на сайте.