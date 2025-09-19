Урожайность рапса в Зарайске достигла 18 центнеров с гектара

В Зарайском округе завершается уборка рапса, посевы которого занимают около 13 тысяч гектаров земель. Глава Зарайска Виктор Петрущенко отметил, что озимый рапс уже полностью собран с полей, а уборка яровых сортов сейчас подходит к завершению.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия этого сезона, валовой сбор рапса составляет более 16,5 тысяч тонн. Средняя урожайность достигает 18 центнеров с гектара, что является хорошим показателем для данного региона.

«После сбора урожая семена рапса проходят процесс сушки и сортировки на зернистые фракции. Благодаря уникальному составу, рапс широко применяется в кулинарии, косметологии, медицине и даже в текстильной промышленности. Семена перерабатывают в жмых, который используется как полезный корм для животных. Высокое содержание белка и витаминов в жмыхе укрепляет иммунитет скота и повышает качество мяса и молока», — отметил глава Зарайска Виктор Петрущенко.

Таким образом, успешная уборка рапса в Зарайском округе не только способствует развитию сельского хозяйства, но и оказывает положительное влияние на экономику региона и качество жизни.