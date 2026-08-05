Урожай зерновых в Дмитрове нарастили на 3 тысячи тонн за год

Дмитровский муниципальный округ сохраняет статус одного из ведущих аграрных центров Подмосковья, обеспечивая значительную часть регионального урожая картофеля и овощей открытого грунта. Высокие показатели остаются результатом многолетней работы и профессионализма местных сельхозпроизводителей.

По итогам прошлого года округ вновь занял первое место в Подмосковье по сбору картофеля и овощей. Аграрии собрали 118,2 тысячи тонн картофеля и 116,5 тысячи тонн овощей открытого грунта. Урожай зерновых достиг 20,3 тысячи тонн, превысив показатель предыдущего года почти на три тысячи тонн.

Посевную кампанию 2026 года завершили в полном объеме. Под зерновые, кормовые культуры, картофель и овощи отведено почти 19,5 тысячи гектаров. Основными производителями картофеля остаются компании «Дока-генные технологии», «Агрофирма Бунятино» и «Мосагрофуд-Д», а среди лидеров по выращиванию овощей открытого грунта — «Агрофирма Бунятино», «Мосагрофуд-Д» и «Овощная компания АЭСО».

С конца июля в округе продолжается уборка зерновых. В этом сезоне планируют собрать около 17 тысяч тонн зерна, порядка 103 тысяч тонн картофеля и около 80 тысяч тонн овощей открытого грунта. Одновременно хозяйства заготавливают корма: уже запасено свыше 1,4 тысячи тонн сена и 10,5 тысячи тонн сенажа, чего достаточно для предстоящего сезона.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что стабильные результаты отрасли обеспечивают благодаря труду работников сельхозпредприятий, которые снабжают жителей региона качественной сельскохозяйственной продукцией.