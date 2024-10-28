Урожай зернобобовых культур в Подмосковье превысил 33 тысячи тонн

Около 33 тысяч тонн урожая зернобобовых собрали в Подмосковье. В этом году уборочные работы прошли на площади 14,6 тысячи гектаров, а план удалось выполнить на 100%.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, урожайность в этом году составила 22,3 центнера на гектар.

Лидерами по сбору урожая стали Зарайск, Луховицы, Кашира, Серебряные Пруды и Ступино.

В ведомстве добавили, что валовый сбор гороха составил 32,1 тысячи тонн, а прочие зернобобовые 500 тонн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о стремлении региона обеспечить независимость страны от импорта семян.