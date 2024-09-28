Урожай в 30 центнеров подсолнечника с гектара собрали в Серебряных Прудах

В этом году урожай семян подсолнечника в городском округе Серебряные Пруды составил 30 центнеров с гектара. Всего аграриям предстоит убрать 33 тысячи гектаров, на которых посеяны различные культуры.

Два комбайна одновременно круглосуточно убирают подсолнечник на полях Серебряных Прудов. Он занимает 1000 гектаров в хозяйстве «Юг — Подмосковья». Урожай в этом году составляет 30 центнеров с гектара. Подсолнечник грузят в машины, которые затем доставляет сырье на маслозаводы в Липецкую, Воронежскую и Курскую области.

Сельхозпроизводители уберут 33 тысячи гектаров в Серебряных Прудах в этом году. Уже намолотили 83,5 тысячи тонн зерна. Аграрии убирают и овощные культуры.

«Урожай картофеля не плохой в этом году. Все фермеры, которые уже убрали данную культуру, практически всю ее реализовали на корню, то есть востребованность очень высокая», — отметил глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.