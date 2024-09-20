Урожай свеклы в Подмосковье превысил 15 тонн с начала сбора

В Подмосковье продолжается сбор урожая всех культур— зерновых, зернобобовых, масличных, а также овощей открытого грунта. С начала уборочной кампании собрали уже 15 тонн свеклы.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, на сегодняшний день аграрии убрали 554 гектара свекольных полей — 34% от общего плана.

Лидерами по уборке свеклы стали Дмитров — 12,5 тысяч тонн, Коломна — 1,2 тысяча, Кашира — 570 тонн, Луховицы — 440 тонн, Серпухов — 287 тонн.

Всего с начала уборочной кампании в Московской области уже собрали 72,4 тысяч тонн овощей открытого грунта с площади три тысячи гектаров. Этот результат превысил показатели прошлого года на 1,6 тонн.

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