Две партии посылок с овощными заготовками отправили из Коломны в зону СВО

Ученики и учителя Емельяновской школы вырастили на пришкольных грядках овощи и зелень. Они сделали домашние заготовки и отправили две партии посылок в зону специальной военной операции.

Ученики и учителя Емельяновской школы все лето выращивали помидоры, огурцы, капусту, баклажаны, кабачки, салат и арбузы. Ребята предложили отправить первый урожай на передовую в зону специальной военной операции.

«Идею дети озвучили на школьном парламенте, а учителя ее поддержали. Решили, что будем делать из овощей домашние заготовки: солить огурцы, закрывать банки с супами быстрого приготовления, готовить консервированные салаты, лечо и кабачковую икру», — рассказала директор Емельяновской школы Ирина Королева.

Ученики и учителя готовили в школьной столовой по проверенным домашним рецептам. Они уже отправили две посылки в зону СВО.

«Это наша маленькая поддержка и знак благодарности тем, кто стоит на страже мира!» — сказали учителя Емельяновской школы.

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