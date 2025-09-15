Урожай пшеницы и овса в Воскресенске превысил средний показатель Подмосковья

В Воскресенске продолжается уборочная кампания. Генеральный директор АО «Аграрные проекты» Евгений Сайфуллин рассказал, что в этом году наблюдается высокая урожайность.

Предприятие засеяло три тысячи гектаров земли. Валовый сбор пшеницы составил 40-45% с гектара — выше среднеобластного показателя. Овес превысил региональные значения — сбор составил 30-35%. Зерно созрело более крупным по сравнению с прошлым годом. Такого результата удалось достичь благодаря обильным осадкам. Однако дожди стали помехой при сборе урожая. Пришлось ждать 2-3 недели.

На полях компании «Аграрные проекты» работают три комбайна. За сутки они убирают порядка 100 гектаров. Их сопровождают два самосвала и страховочная машина пожаротушения. После уборки зерно увозят на сушильный комплекс, где очищают от сорной примеси, камней и колотого зерна. Фуражное зерно для производства комбикормов реализуется от 14 рублей за килограмм, а товарное зерно для изготовления муки — от 16 рублей.

«Под эту потребность мы рассматриваем проект строительства собственного комбикормового завода для переработки зерна», — рассказал Евгений Сайфуллин.