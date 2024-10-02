Урожай овса собрали в Подмосковье
Подмосковные аграрии завершили уборку урожая овса. В этом году им засеяли поля в Лотошине, Сергиевом Посаде, Воскресенске и Дмитрове. Всего удалось собрать 9,5 тысячи тонн.
Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, лидером по сбору овса стал Воскресенск. На сегодняшний день аграрии муниципалитета намолотили 1,3 тысячу тонн.
Собранный овес отправится на перерабатывающие предприятия региона, которые производят крупы и хлопья.
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