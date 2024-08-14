Урожай овощей в Подмосковье превысил 16 тысяч тонн с начала сезона

Уборочная компания сельхозкультур началась в Подмосковье. Овощи открытого грунта уже собрали с площади 0,9 гектара, это 12% от общего плана.

Как рассказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Сергея Двойных, на сегодня валовый сбор составил 16,1 тысячи тонн. Это на 1,7 тысячи больше, чем в прошлом году. Всего в этом сезоне планируют собрать урожай с семи тысяч гектаров.

«На полях Подмосковья выращивают капусту, морковь, свеклу столовую, лук репчатый, огурцы, кабачки, томаты, чеснок, тыкву

и картофель. На текущий момент средняя урожайность овощей составляет 174 центнера на гектар, картофеля — 252 центнера на гектар», — рассказал он.

В министерстве добавили, что лидером по сбору овощей стал Дмитров. Урожай там превысил 5,7 тысячи тонн. Валовый сбор в Истре составил 2,5 тысячи тонн, а в Серпухове — 2,3 тысячи.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».