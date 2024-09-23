Урожай моркови в Подмосковье превысил 15 тысяч тонн с начала сбора

Сбор урожая овощей, выращенных в открытом грунте, продолжается в Московской области. На сегодняшний день аграрии региона уже собрали более 15 тысяч тонн моркови.

В этом году морковь была посеяна на площади 1,755 тысячи гектаров, из которых удалось убрать свыше 200 гектаров. Средняя урожайность составила 430 центнеров с гектара.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что наибольшие площади с морковью находятся в Дмитровском городском округе, где высажено 1,3 тысячи гектаров. Аграрии собрали 5,4 тысячи тонн моркови с этого участка. В Коломне также засеяли 247 гектаров, откуда собрали 4,1 тысячи тонн.

Специалисты отмечают, что морковь сохраняет свою полезность в любом виде, даже при термической обработки. Хотя при готовке часть питательных веществ теряется, этот овощ остается источником витаминов, минералов и микроэлементов. В моркови содержатся витамины A, B, C, E, а также калий, магний, кальций и железо. Уборка моркови начинается в первой половине сентября и завершается до наступления сильных заморозков.

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