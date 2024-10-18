Урожай лука и чеснока в Подмосковье превысил тысячу тонн

Сбор урожая овощных культур завершается в Подмосковье. В этом году площадь засаженных леком и чесноком полей составила 86 гектаров.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, в регионе завершают сбор картофеля, капусты, свеклы, моркови и кабачка.

Лидерами по сбору лука стали Дмитров, где собрали 1,1 тысячи тонн, Серпухов с показателем 54 тонны, Ступино — 50 тонн и Шаховская — 12,5 тонны. Кроме того, четыре тонны чеснока собрали в Луховицах и три тонны — в Кашире.

В министерстве добавили, что сейчас овощи открытого грунта собрали с площади 5,5 тысячи гектаров. Это 79% от годового плана. Всего собрали 157,5 тысячи тонн урожая.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».